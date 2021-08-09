الإضرابات تستقبل رئيس إيران الجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصلت الإضرابات والاعتصامات في مختلف المدن الإيرانية بعد أيام قليلة من تنصيب الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، وواصل المتظاهرون الأحواز حشدهم احتجاجا على تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، فيما انتشرت احتجاجات العمال في مناطق عدة بالمدن الإيرانية.

وتفيد تقارير وردت من وحدات المقاومة الإيرانية وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عمال شركة هفت تبه استمروا في إضرابهم لليوم الـ 27 على التوالي، حيث نظموا وقفة أمام مبنى قائممقامية شوش احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم المتمثلة في دفع الرواتب المتأخرة، وعودة المفصولين إلى العمل، وتجديد عقود العمال في قسم مكافحة الآفات، وتطعيم العمال، وتحديد مصير وضع الشركة بعد الإعلان عن إلغاء التنازل عنها.

ونظم طلاب جامعة العلوم الطبية في كرمانشاه وقفة احتجاجية أمام كلية الطب تأكيدا على مواصلتهم إضرابهم لليوم الـثاني على التوالي، احتجاجا على سياسات التمييز التي يتبناها نظام الملالي، والأوضاع الصعبة التي يواجهونها خلال فترة التدريب المتعلقة بتخصص الطب، وتدني المعونة المالية، وزيادة عدد ساعات العمل، وعدم وضع التأمين وخبرة العمل لهؤلاء الطلاب في الاعتبار.

من ناحيتهم، قام المنهوب أموالهم في مؤسسة كاسبين المالية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى هيئة تصفية مؤسسة «فرشتكان» الواقعة في حي سعادت آباد بطهران، ونظمت مجموعة من موظفي دائرة إطفاء الحريق في مدينة ساوه تجمعا احتجاجيا داخل مبنى مجلس المدينة لتنفيذ مطالبهم.

ووجه عمال منصات الغاز (في شركة بارس للنفط والغاز) رسالة إلى المدير التنفيذي للشركة أكدوا فيها نيتهم استئناف احتجاجهم اعتبارا من 22 أغسطس الحالي في حال عدم تلبية مطالبهم.

وقامت مجموعة من المتقاعدين وأصحاب المعاشات بتنظيم وقفة احتجاجية في خوزستان للحصول على عدد من المطالب المعيشية والقانونية، كما نظم المتقاعدون من شركة أصفهان للصناعات الحديدية تجمعا احتجاجيا طالبوا خلاله بحل مشكلاتهم المتعلقة بصندوق المعاشات وإبرام عقود تأمين صحي تتضمن مزايا تتناسب مع العمل في شركة الصلب.

واحتج الموظفون في شركة المياه والصرف الصحي في الهويزة على تأخر دفع رواتبهم لمدة 9 أشهر على التوالي، وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية أمام هيئة المياه والصرف الصحي في المدينة.