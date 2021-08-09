تبون تلقى لقاح كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، داعيا مواطنيه إلى إقبال جماعي على التطعيم لكسر عدوى انتشار الجائحة.

وأصيب تبون في أكتوبر الماضي بفيروس كورونا ونقل في رحلة علاجية لعدة أسابيع بمشفى في ألمانيا الذي عاد إليه مع بداية العام الحالي لإجراء عملية جراحية في قدمه.

ودعا إلى تحرك جماعي وإقبال كبير من المواطنين على التلقيح لتحقيق المناعة الجماعية التي تستوجب تلقيح ما بين 60 % و65 % من السكان. وكشف أن نسبة التلقيح وصلت إلى 20 %، مشيرا إلى أن العدد الأكبر من الملقحين سجل في العاصمة الجزائر.