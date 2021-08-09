دعوة لفرض حظر التجوال بالعراق

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وقال الدكتور رياض الحلفي المدير العام لدائرة الصحة العامة بوزارة الصحة والبيئة في العراق لصحيفة «الصباح» الحكومية الصادرة أمس إن الوزارة ترى أن هناك ضرورة ملحة لفرض الحظر الشامل، وهو حل عملي صحيح للوضع الوبائي في العراق.
وسجلت المستشفيات العراقية 8346 إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في العراق إلى مليون، و712 ألفا، و709 إصابات جديدة، فضلا عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 19 ألفا، و203 حالات وفاة.
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