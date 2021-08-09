حملة سعودية لمكافحة الأوبئة بحجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 1,382 مستفيدا خلال الفترة من 22 حتى 28 يوليو الماضي، خلال حملته لمكافحة الأوبئة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وراجع قسم التسجيل والفرز 667 مستفيدا، وقسم الملاحظة 31 شخصا، وعيادة التنويم 17 حالة، فيما صرفت الأدوية لـ667 شخصا، وراجع قسم المختبر 267 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 667 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 186 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 9 مستفيدين، فيما نفذ نشاطان للتخلص من النفايات.



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