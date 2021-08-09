إسرائيل تتوغل وسط قطاع غزة

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وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن آليات عسكرية إسرائيلية انطلقت من موقع المدرسة العسكري الإسرائيلي على الشريط الحدودي الشرقي وسط القطاع وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي الفلسطينيين الزراعية، وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار.
على صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس ستة فلسطينيين من بلدة بيتا جنوب نابلس.
وقال نائب رئيس المجلس البلدي في بيتا، موسى حمايل، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجر أمس واعتقلت ستة فلسطينيين، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.
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