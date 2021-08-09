شكرا لقرائتكم خبر 40 قتيلا مدنيا في هجوم مسلح بمالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي أكثر من 40 مدنيا مصرعهم في هجمات نسبت إلى مسلحين مجهولين شمال مالي، واستهدفت ثلاث بلدات متجاورة قرب الحدود مع النيجر.

ونقلت وكالة الأنباء المالية الرسمية تأكيد مسؤول أمني بالجهة على أن الإرهابيين دخلوا القرى وقتلوا الجميع، لافتا النظر إلى أن المهاجمين وصلوا على متن دراجات نارية وباغتوا سكان القرى.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أدان خلال اليومين الماضيين في بيان الهجمات الإرهابية الأخيرة ضد تشاد والكاميرون وبوركينا فاسو ومالي والنيجر.