40 قتيلا مدنيا في هجوم مسلح بمالي

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ونقلت وكالة الأنباء المالية الرسمية تأكيد مسؤول أمني بالجهة على أن الإرهابيين دخلوا القرى وقتلوا الجميع، لافتا النظر إلى أن المهاجمين وصلوا على متن دراجات نارية وباغتوا سكان القرى.
وكان الاتحاد الأفريقي قد أدان خلال اليومين الماضيين في بيان الهجمات الإرهابية الأخيرة ضد تشاد والكاميرون وبوركينا فاسو ومالي والنيجر.
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