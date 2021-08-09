تونس.. تفاصيل منع السفر لـ12 مشتبه بتورطهم في قضايا فساد مالي وإداري بينهم «وزير ورؤساء شركات»

الشارقة - اميمة ياسر - قررت السلطات التونسية منع 12 مشتبها بتورطه في قضايا فساد من السفر، بينهم وزير سابق.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية "تاب"، عن المتحدث باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي، محسن الدالي قوله:"تولت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الإثنين، تحجير السفر عن 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري، في صفقات استخراج ونقل الفسفاط".

وأضاف:"من بين هؤلاء المشتبه بهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سابقا (في إشارة إلى سليم الفرياني) ورئيس مدير عام سابق لشركة فسفاط قفصة ومراقب مالية بوزارة المالية ومديرين بشركة فسفاط قفصة ووكلاء شركات مناولة خاصة ونائب مجمّد (في إشارة إلى لطفي علي) وشقيقه".

وكان أمن مطار في تونس قد منع الناشط الإخواني إسكندر الرقيق من السفر إلى الخارج بعد نشره لتدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحرض التونسيين على الاقتتال.

ويأتي ذلك في إطار ملاحقة السلطات التونسية المتورطين في قضايا فساد، على خلفية قرارات الرئيس قيس سعيد بإقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان وملاحقة المسؤولين المتورطين في شبهات فساد ونهب لأموال الدولة.

أصدرت النيابة العمومية في تونس، الإثنين، قرار منع السفر عن 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري.

ويتهم المشتبه بهم بالفساد المالي والإداري في صفقات استخراج ونقل الفوسفات، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، محسن الدالي. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

أضاف المصدر في تصريحه أن من بين هؤلاء المشتبه بهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سابقا (في إشارة إلى سليم الفرياني).

بالإضافة لذلك، فأن من بين المشتبه بهم رئيس مدير عام سابق لشركة فوسفات قفصة، ومراقب مالية بوزارة المالية، ومديرين بشركة فوسفات قفصة، ووكلاء شركات مناولة خاصة، ونائب مجمد (في إشارة إلى لطفي علي) وشقيقه.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد، قال، إن القوات المسلحة "تصنع تاريخا جديدا لتونس"، ودعا أفرادها لعدم التراجع.

وأضاف سعيّد أثناء زيارته لأحد مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا مع انطلاق حملة قومية للتلقيح ضد الفيروس "أشكر القوات المسلحة العسكرية والأمنية، أقول إنكم تصنعون تاريخا جديدا لتونس".

وتابع الرئيس التونسي متحدثا لاثنتين من عناصر القوات المسلحة وقفتا بالزي الرسمي تؤديان أمامه التحية العسكرية: "لا تتراجعوا أبدا للوراء حتى تستعيد تونس مكانتها بين الأمم ولا تكون لقمة سائغة أو دمية يحركها البعض".

وتعهد سعيّد بتخليص تونس ممن قال إنهم "الأردان التي علقت بها".