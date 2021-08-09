شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الحكومة لدعم التعليم العالى وإنشاء الجامعات فى 9 أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ملامح التقرير الصادر، عن وكالة "فيتش سوليوشينز"، فى يوليو الماضى، بشأن توقعات النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتى أعدها أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومن المتوقع أن تكون مصر هى الأعلى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث نمو الناتج المحلى الإجمالى على مدار السنوات الأربع القادمة (2021-2025) كما استعرض التقرير عددا من جهود الدولة فيما يتعلق بالتعليم الجامعى وإنشاء الجامعات فى مصر: