شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الحكومة لدعم التعليم العالى وإنشاء الجامعات فى 9 أرقام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ملامح التقرير الصادر، عن وكالة "فيتش سوليوشينز"، فى يوليو الماضى، بشأن توقعات النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتى أعدها أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومن المتوقع أن تكون مصر هى الأعلى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث نمو الناتج المحلى الإجمالى على مدار السنوات الأربع القادمة (2021-2025) كما استعرض التقرير عددا من جهود الدولة فيما يتعلق بالتعليم الجامعى وإنشاء الجامعات فى مصر:
- رصد تقرير فيتش توزيع الجامعات التكنولوجية والأهلية والمجمعات التكنولوجية بالمحافظات، لافتاً إلى وجود 31 مؤسسة تعليمية جديدة تم وجارى إنشاؤها بالمحافظات، بواقع 9 جامعات تكنولوجية، و8 مجمعات تكنولوجية، و14 جامعة أهلية.
- تناول التقرير الحديث عن جامعة مصر للمعلوماتية، والتي من المخطط افتتاحها العام الدراسي القادم 2021/2022، كما أنه من المقرر أن تمنح 1000 دارس سنويًا درجة الماجستير العملي المتخصص من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية.
- ذكر التقرير أنه تم إنشاء 8 مجمعات بفروع جامعات المنصورة والمنوفية والمنيا وسوهاج وأسوان وجنوب الوادي والزقازيق وقناة السويس.
- لأول مرة في مصر يتم إنشاء 4 جامعات أهلية تقدم العديد من التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل.
- هناك 56 برنامجاً تقدمه جامعة الملك سلمان الدولية، و66 برنامجاً تقدمه جامعة الجلالة، و43 برنامجاً تقدمه جامعة العلمين الدولية، و29 برنامجاً تقدمه جامعة المنصورة الجديدة.
- التكلفة الاستثمارية لإنشاء المرحلة الأولى بالـ 4 جامعات الأهلية تبلغ نحو 23 مليار جنيه، حيث من المقرر أن تستوعب كل جامعة نحو 25 ألف طالب خلال المرحلة الأولى، هذا ويجري إنشاء 10 جامعات أهلية دولية جديدة.
- يوجد 4 مؤسسات تعليمية تستضيف أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهم فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد بمؤسسة الجامعات الكندية بمصر، وفرع جامعة كوفنتري البريطانية بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية، وفرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية بمؤسسة جلوبال، وفرع لكل من جامعتي لندن ووسط لانكشاير بمؤسسة الجامعات الأوروبية فى مصر.
- هناك طفرة فى مجال الشراكات والاتفاقيات الدولية، حيث تم إبرام 265 اتفاقاً ثنائياً للجامعات الحكومية و93 للجامعات الخاصة مع نظيراتها من الجامعات الأجنبية.
- استمرار زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة بأبرز التصنيفات العالمية عام 2021، حيث تم تسجيل 16 جامعة عام 2021 بتصنيف US News مقارنة بـ 14 جامعة عام 2020، بينما تم تسجيل 21 جامعة عام 2021 بتصنيف تايمز البريطاني مقارنة بـ 20 جامعة عام 2020