مات حزنًا.. الأب لم يتحمل مشهد احتراق نجليه في حادث تصادم بأسيوط (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

خيمت مشاعر الحزن والأسى على أهالي السراقنا ومركز القوصية بمحافظة أسيوط، اليوم، الاثنين، حزنًا على مصرع 5 أشخاص، بينهم شقيقان لحق بهما الأب حزنًا عليهما ضمن ضحايا الحادث المأساوي على طريق "أسيوط - القاهرة" الزراعي.

وشهدت مراسم تشييع جثامين الضحايا إلى مثواها الأخير بمقابر القرية، صراخ وعويل وبكاء أُسر وأقارب وأصدقاء الضحايا من هول الصدمة.

"ديفيد وستيفن ناجح كامل" شقيقان قررا شق طريقهما برفقة صديق لهم ثالث يدعى "رامز" إقامة مشروع محل للملابس الجاهزة بالقرية وذلك بعد تخرج أحدهما من كلية التربية النوعية جامعة أسيوط.

ديفيد استغل موهبته في صوته العزب واحياء الحفلات الغنائية والمراسم التى كانت تقام بداخل الكلية وايضا في الكنيسة وغيرها في البلد ليشدوا بصوته الحان الفرح قبل الحزن ولكنه لم يكن يدرك أنه فلحظة سوف تنشد ترانيم الحزن بداخل منزله حزنًا على وفاته وشقيقه ووالده.

استقل ديفيد وشقيقه ستيفن وصديقهما "رامز" سيارتهم من مدينة القوصية إلى مدينة أسيوط لاستلام ملابس لبيعها في المحال الخاص به وأثناء عودته بعد منتصف الليل إلى مدينة القوصية كانت الفاجعة، إثر اصطدام سيارتهم الملاكي بسيارة نقل على الطريق أمام عزبة الكسان التابعة لقرية بني رافع بمركز منفلوط، مما أدى إلى اشتعال النيران في السيارتين ومصرعهم في الحال ومصرع ركاب السيارة النقل بعد فشل الأهالي في السيطرة على الحريق وإخراجهم من داخل السيارتين.

الساعات تمضي بعد وقوع الحادث ليستقبل الأب "ناجح كامل" تليفونًا يخبره بوفاة نجليه، ليطرق منزله ليلاً مسرعًا نحو الطريق للوصول للحادث إلى أن القدر كان حاضرًا بوفاة الأب والذى لم يتحمل الصدمة وأصيب بأزمة قلبية حادة أدت الى وفاته في الحال.

وقال أحد أقارب الضحايا بقرية السرقنا بمركز القوصية، إن خبر وفاتهم كان صدمة للجميع وقمنا بدفن جثامينهم في مدافن القرية بالقرب من الدير المحرق غرب مدينة القوصية وأقمنا سرادق العزاء بالقرية مسقط رأسهم وجاءت والدتهم إلى منزل العائلة بالقرية ولكن في حالة انهيار تام من الصدمة.

ارتفع عدد الوفيات في حادث تصادم سيارتين نقل وملاكي بطريق أسيوط الزراعي أمام عزبة الكسان، إلى 5 وفيات.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باستخراج جثة "محمد. إ. ع" من داخل السيارة النقل المتفحمة ليرتفع عدد الوفيات إلى 5 أشخاص.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة نقل رقم "7572 ن ع و" مع سيارة ملاكي مما أدى إلى اشتعال السيارتين.

أسفر الحادث عن مصرع كل من "رامز.م.ص"، و"مصطفى.ح.خ"، و"ديفيد.ن.ك"، وشقيقه "استيفين"، جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى تحت تصرف النيابة العامة. وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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