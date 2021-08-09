بالصور.. ضبط أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

نفذ أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، بالتنسيق مع مفتشي مديرية التموين ومباحث التموين، اليوم الاثنين - حملة تفتيشية لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملة عن تحرير ٢ محضر مخالفة، وإجمالي مضبوطات (١٥٠٠ كجم أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و٧٥٠ كجم أسماك مدخنة لم يتم الجزم بصلاحيتها، وتم سحب عينة من منها، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة في ذلك.​