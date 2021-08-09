أكثر من 50 قتيلا في مالي

من جانبه قال مسؤول أمني لوكالة «فرانس برس» طالبا عدم كشف هويته، إن «أكثر من 40 مدنيا قتلوا يوم الأحد بأيدي إرهابيين، في قرى كارو وأوتاجونا وداوتيجيفت» مضيفا أن «الإرهابيين دخلوا القرى وقتلوا الجميع». فيما قال مسؤول في إحدى القرى: «قتل 20 مدنيا في كارو.
وقتل 14 مدنيا في واتاجونا، وقتل عدد آخر في قرية داوتيجيفت»، مشيرا إلى أن المهاجمين وصلوا على دراجات نارية وباغتوا سكان القرى. وتعاني مالي، الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الساحل، من أزمة أمنية وسياسية مستمرة منذ 2012.
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