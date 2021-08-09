على الرغم من أنه لم ترد تقارير بوقوع إصابات، إلا أنه تعين علاج سبعة موظفين بعد إصابتهم بالصدمة. وكانت المحطة قد دخلت الخدمة منذ أسبوع فقط، بعد 14 عاما من بدء بنائها.ويرجع التأخير في تشغيلها للتكاليف المتعددة.
وتعد محطة ميدوبي، التي تولد 4764 ميجاوات من الكهرباء، أكبر محطة تعمل بالفحم في العالم، وتكلفت 122 مليار راند «8.3 مليارات دولار». ومن المتوقع أن يستمر عمل المحطة لمدة 50 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار محطة طاقة في جنوب إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.