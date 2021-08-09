ماكرون يشيد بالدبلوماسية العراقية

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، بالدبلوماسية العراقية المتوازنة وإسهامها في ترسيخ أسس السلم والاستقرار. وجدد ماكرون، في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، دعم فرنسا الكامل للكاظمي في النهج الذي يتبعه وإجراءات تعزيز مؤسسات الدولة العراقية. وأعلن مشاركة بلاده في المؤتمر الإقليمي الذي يستضيفه العراق نهاية الشهر الحالي، قائلا:«نتطلع لزيارة العراق مرة أخرى وحضور المؤتمر»، حسب بيان للحكومة العراقية. بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي أن فرنسا شريك حقيقي للعراق، وأن الدولتين ترتبطان بتاريخ طويل من العلاقات البنّاءة، وتسعيان إلى تطويرها في مختلف المجالات.



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