واشنطن تفرض عقوبات على كيانات روسية ولبنانية وسورية وعراقية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين، فرض عقوبات على كيانات روسية ولبنانية وسورية وعراقية. وقالت الوزارة في بيان، إن "العقوبات شملت كيانات روسية ولبنانية وسورية وعراقية من بينها عصائب أهل الحق العراقية، وكتائب حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني". وأضافت، "الكيانات المعنية بالعقوبات خرقت حظر أسلحة الدمار الشامل بإيران وسوريا وكوريا الشمالية".



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