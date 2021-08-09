«الأطلسي» يواصل انسحابه من أفغانستان وطالبان تتقدم

عربي ودولي

ع+ ع-

أكد مسؤول في حلف شمال الأطلسي، اليوم الاثنين، استمرار انسحاب الحلف من أفغانستان، فيما سيطرت حركة طالبان على سادس عاصمة إقليم.

وقال المسؤول «مهمة الدعم الحازم (لحلف شمال الاطلسي) مستمرة وسحب قواتنا مستمر».

وأضاف «لا يوجد حل عسكري للصراع، ويجب على طالبان أن تفهم أن المجتمع الدولي لن يعترف بها مطلقاً إذا رفضت العملية السياسية وحاولت الاستيلاء على البلاد بالقوة».

وأوضح المسؤول «عليها أن توقف هجماتها وأن تشارك في محادثات السلام بحسن نية».

في الأثناء، تواصل حركة طالبان تقدمها في شمال أفغانستان حيث سيطرت اليوم الاثنين على سادس عاصمة لولاية.

وأعلن نائب حاكم سمنغان أن الحركة سيطرت، اليوم الاثنين، على مدينة «أيبك» عاصمة الولاية.

وقال صفة الله سمنغاني نائب حاكم الولاية إن «طالبان استولت على مدينة أيبك وتسيطر عليها بشكل كامل».

وسبق أن سيطرت الحركة على مدن ساري بول وشبرغان وزارنج وقندوز وطالقان، وكلها عواصم أقاليم.