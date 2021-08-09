مقتل العشرات بمجازر نفذها إرهابيون في الساحل الأفريقي

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل العشرات في مجازر فظيعة نفذتها مجموعات إرهابية بحق قرى في منطقة الساحل الأفريقي، بحسب مصادر في كل من مالي وبوركينا فاسو المجاورة.

وأوردت وثيقة من الشرطة في مالي مقتل 51 شخصاً في هجمات متزامنة على قرى «كارو» و«أوتاغونا» و«داوتيغيفت» في منطقة جاو. وأضاف النص أن المنازل تعرضت للنهب، وأضرمت فيها النيران ونُهبت الماشية.

وقال مسؤول أمني، طالباً عدم كشف هويته، اليوم الاثنين إن «الإرهابيين دخلوا القرى وقتلوا الجميع».

وتحدثت جميع المصادر، طالبة عدم كشف اسمها، لأسباب أمنية.

وقال مسؤول في إحدى القرى «قتل 20 مدنيا في كارو. وقتل 14 مدنيا في واتاغونا وعدد آخر في قرية داوتيغيفت»، مشيرا إلى أن المهاجمين وصلوا على دراجات نارية وباغتوا سكان القرى.

وصرح مسؤول في قرية رابعة بأن منطقته تعرضت أيضا لهجوم.

وتم إرسال وحدة من الجيش لتقديم المساعدة، لكنّ مصدرا في منظمة غير حكومية في مالي قال إن الاتصال بالمنطقة كان ضعيفا بعدما هاجم الإرهابيون منشآت اتصالات.

واندلعت أعمال العنف بالأساس في شمال مالي لتصل بعد ذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورين.

وأسفرت العمليات الإرهابية عن سقوط آلاف القتلى المدنيين والعسكريين ونزوح مئات آلاف الأشخاص.

في بوركينا فاسو، أعلنت الحكومة أن 12 جندياً قتلوا، وأصيب ثمانية الأحد في كمين قرب الحدود مع مالي.

وقال وزير الاتصال أوسيني تامبورا في بيان «تعرض جنود ومجموعة العمل السريع للمراقبة والتدخل لكمين» في منطقة بوكل دو موهون (شمال غرب).

وأضاف أن «الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 12 جندياً، وجرح ثمانية وفقدان سبعة جنود».

وتابع تامبورا، في وقت لاحق، أنه تم العثور على سبعة جنود فقدوا بعد هجوم ظهر الأحد أحدهم «مصاب في الفخذ»، لكن «حالته مستقرة».

ووقع الكمين «قرب قرية دونكون التابعة لبلدية تويني» في إقليم سورو.

وكتب رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري في تغريدة على تويتر «سنواصل الحرب التي فرضتها علينا القوى الظلامية والوحشية في بلادنا بلا هوادة. تحية لجنودنا الذين سقطوا في تويني ونتمنى التعافي السريع للجرحى».

وقال مصدر أمني إن الهجوم وقع قرابة الساعة 15,00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش)، موضحا أنه تم «تدمير» عربات، أو «الاستيلاء عليها» خلال كمين نصبته «جماعات إرهابية».