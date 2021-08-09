بدء إلزامية التصريح الصحي في هذه الدولة الأوروبية

ابوظبي - سيف اليزيد - تتخذ الدول في مناطق مختلفة من العالم إجراءات متنوعة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد خاصة مع انتشار المتحورة "دلتا" سريعة العدوى.

في هذا السياق، بدأ -اعتبارا من اليوم الاثنين- في فرنسا العمل بالتصريح الصحّي الذي سيصبح جزءا من الحياة اليومية للسكان.

وسيتعيّن على الفرنسيين أن يُبرزوا هذه الوثيقة في كلّ مكان، من المقاهي والمطاعم ودور السينما والمسارح إلى المستشفيات وقطارات المسافات الطويلة... وحتّى إذا أرادوا شرب القهوة على شرفة أيّ مقهى.

وأعلنت الحكومة أنّه سيكون هناك أسبوع من التساهل والاستعداد، ليُتاح لأصحاب المؤسّسات الاعتياد على الوثيقة الجديدة المتمثّلة برمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود).

في مقهى سان ميشال في مدينة بوردو في جنوب غرب البلاد، رفض المسؤول ستيفان لاتور استقبال امرأة شابة هي زبونة اعتيادية لأنها لم تتلق بعد الجرعة الثانية من لقاحها وحاول تهدئتها. وقال "باستثناء البعض، الناس يتفهمون. إذا لم يكن التصريح في حوزتهم، يطلبون القهوة ويحملونها معهم".

وعلى مسافة غير بعيدة، أعربت النادلة ماتيلد كوتو عن قلقها قائلة "نخسر زبائن. وحتى ظهر اليوم، ليس لدينا أي حجز في حين أن المكان يمتلئ عادة بالرواد".

وأقرّ المتحدّث باسم الحكومة غابريال أتال بأنّه "إجراء ملزم إضافي" لكنّ الحكومة تعتبره ضروريا بينما يستمرّ الوضع الصحّي في التدهور.

وقالت إدارة الصحة العامة الفرنسية إن وحدات العناية المركزة استقبلت 1510 مصابين السبت مقابل 1099 قبل أسبوع. وارتفع عدد الحالات التي تتطلب الدخول للمستشفيات إلى 8425 مقابل 8368 الجمعة.

وأكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أنّ "التصريح الصحّي والتقدّم في التطعيم يفترض أن يسمحا لنا بتجنب مزيد من إجراءات حظر التجول والإغلاق".

ولكي يكون صالحا، يجب أن يثبت التصريح الصحي، الذي أصبح مطلوبا في بلدان أوروبية عدّة، أن عمليّة التطعيم استكملت أو أن حامله أصيب بالفيروس وشفي منه أو خضع لفحص قبل "أقل من 72 ساعة" أثبت عدم إصابته بالمرض .

ولن يكون تصريح الأمان الصحي هذا مطلوبا لدى زيارة طبيب صحة عامة. لكنه سيكون إلزاميا للتوجه إلى المستشفى "شرط ألا يشكل في أي حال من الأحوال عائقا أمام الحصول على رعاية ضرورية وعاجلة"، حسب ما أوضح فيران.

وحتى السبت كان 44,6 مليون شخص (66,2 بالمئة من السكان) تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح و37 مليونا (55,1 بالمئة) استكملوا اللقاح.