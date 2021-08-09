معلومات أولية عن منفذ عملية اغتيال القس في فرنسا

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كشف مصدر أمني فرنسي عن معلومات أولية تتعلق بمنفذ عملية اغتيال القس الكاثوليكي في فرنسا، التي وقعت اليوم الاثنين.

قال المصدر المطلع على التحقيقات إن مهاجراً من رواندا دخل مركزاً للشرطة في غرب فرنسا وقال إنه قتل القس.

وأكد المصدر «سلّم رجل نفسه منتصف الصباح إلى لواء الدرك التابع لمورتانيه-سور-سيفر وقال إنه قتل رجل دين».

وكانت أوامر ترحيل من فرنسا إلى بلده الأصلي رواندا قد صدرت بحق منفذ عملية الاغتيال بعد أن رفضت السلطات الإدارية طلبا تقدم به للحصول على اللجوء السياسي.

وذكر المصدر أن الرجل وُضِع في السابق تحت إشراف قضائي في إطار التحقيق في حريق كاتدرائية نانت في يوليو 2020.

وأضاف المصدر أن الكاهن، البالغ 60 عاماً، كان يستقبل المشتبه به، وهو لاجئ رواندي، في كنيسته منذ أشهر.

وأقر الرجل، الذي يدعى إيمانويل أ، بوقوفه وراء حريق كاتدرائية نانت في 18 يوليو 2020.

وكان قد أوقف في البداية قبل أن يطلق سراحه ويوضع تحت المراقبة القضائية.وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إنه سيزور المنطقة التي شهدت عملية الاغتيال.