اليابان تكشف الإصابات الجديدة بكورونا بعد الألعاب الأولمبية

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الاثنين، حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد يوم من اختتام الألعاب الأولمبية الصيفية.

وقالت اليابان إنها سجلت إجمالا 12 ألفاً و73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم 2884 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 157 شخصاً، بارتفاع ست حالات عما تم تسجيله أمس الأحد، بحسب مسؤولي قطاع الصحة.

ويبلغ الرقم على مستوى البلاد 1190، بارتفاع، بواقع 52 حالة عما كان عليه أمس الأحد.

وسجلت السلطات 12 حالة وفاة بالفيروس، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.