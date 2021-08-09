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51 قتيلاً بهجوم إرهابي في مالي

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ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤول محلي، اليوم الاثنين، إن 51 شخصاً على الأقل قُتلوا في وقت متأخر من مساء أمس الأحد بعد أن أغار إرهابيون على ثلاث قرى في وسط مالي قرب الحدود مع النيجر.

وقال مسؤول أمني، طالباً عدم كشف هويته: «قتل أكثر من أربعين مدنياً الأحد بأيدي إرهابيين في قرى كارو وأوتاغونا وداوتيغيفت» مضيفاً أن «الإرهابيين دخلوا القرى وقتلوا الجميع».

وتحدثت جميع المصادر، طالبة عدم كشف اسمها لأسباب أمنية. وقال مسؤول في إحدى القرى: «قتل 20 مدنياً في كارو. وقتل 14 مدنياً في واتاغونا وعدد آخر في قرية داوتيغيفت»،

مشيراً إلى أن المهاجمين وصلوا على دراجات نارية وباغتوا سكان القرى. وتعاني مالي، الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الساحل، من أزمة أمنية وسياسية مستمرة منذ 2012.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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