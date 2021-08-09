قبل مغادرة منصبها.. ميركل تزور أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 07:10 مساءً - منذ 8 ثواني

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، يوم الاثنين، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ستزور أوكرانيا قبل بضعة أسابيع من مغادرة منصبها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف في تدوينة على “فيسبوك” إن “المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تعتزم التوجه إلى أوكرانيا في 22 أغسطس”، مضيفا أن الأمن والعلاقات الثنائية تتصدر موضوعات الزيارة.

ومن شأن زيارة ميركل التي تغادر منصبها إثر انتخابات تشريعية في سبتمبر بعد 16 عاما في الحكم، أن تطمئن كييف بشأن ملف بناء خط “السيل الشمالي 2” لنقل الغاز.

وفي ضوء اتفاق بين ألمانيا والولايات المتحدة في يوليو، يتوقع إنجاز هذا الخط قريبا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا من دون المرور بأوكرانيا، الأمر الذي يشكل خسارة مالية لكييف.