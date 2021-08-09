اليمن.. مقتل 31 من قيادات ميليشيا الحوثي خلال أسبوع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 07:10 مساءً - منذ 40 دقيقة

قتل أكثر من 30 قياديا من مليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء خلال الأسبوع الأول من أغسطس الحالي.

واعترفت المليشيات بمقتل تلك القيادات وأعلنت وسائل إعلام حوثية، قوائم القتلى حيث ضمت أسماء قيادات عسكرية ميدانية بارزة لقيت حتفها بنيران قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي في مختلف الجبهات.

وأظهرت قائمة الضحايا أن عدد القتلى بلغ 31 ضابطا ينتحلون رتبا عسكرية مختلفة، بينهم 3 برتبة ما يسمى داخل المليشيات بـ”عقيد”، و2 برتبة مقدم، و 5 برتبة رائد، و8 برتبة نقيب، و 7 برتبة ملازم أول، و 6 برتبة مساعد.

وتزداد حجم الخسائر البشرية في صفوف مليشيا الحوثي، مع اشتعال المعارك الضارية في محافظتي البيضاء ومأرب التي التهمت العدد الأكبر من قتلى المليشيا.

ولا تتضمن الإحصائية عدد العناصر الحوثية غير القيادية والتي تقدر المصادر العسكرية عددها بـ 200 قتيل غالبيتهم قتلوا في جبهات مأرب والبيضاء والساحل الغربي .

وكان حجم الخسائر البشرية التي تكبدتها مليشيات الحوثي خلال يوليو الماضي كبيرا جداً، حيث دفنت المليشيا 227 جثة من ضباطها، وقياداتها البارزة، في معارك متفرقة بمحافظتي البيضاء ومأرب.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن الأرقام الحقيقية لقتلى المليشيات تفوق المعلن عنها في وسائل الإعلام، إضافة إلى القتلى الذين يتم دفنهم في المحافظات مباشرة دون الإعلان عنهم.