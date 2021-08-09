بايدن: لا يمكننا الانتظار لمعالجة أزمة المناخ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 07:09 مساءً - علق الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، على تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن تغييرات المناخ ، قائلا إنه “لا يمكننا الانتظار لمعالجة أزمة المناخ فالعلامات لا لبس فيها”.

وأضاف في تغريدة أن “العلم لا يمكن إنكاره وتكلفة التقاعس عن العمل ترتفع”.

تأتي تصريحات بايدن على خلفية إصدار خبراء المناخ في الأمم المتحدة توقعاتهم الجديدة التي طال انتظارها، قبل ثلاثة أشهر من مؤتمر المناخ الـ 26.

وقال خبراء المناخ الأمميين، في تقريرهم الذي يعد الأول من نوعه منذ سبع سنوات، إن بعض عواقب الاحترار المناخي، بما فيها ذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحر ستبقى “غير قابلة للعكس لقرون أو آلاف السنين”.

وقد وافق 195 بلدا عضوا في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، على هذا التقييم الشامل الذي تم التفاوض بشأن “ملخصه الذي سيقدم لصناع القرار”.

ويأتى هذا التقرير بعد أسبوعين من الاجتماعات المغلقة والافتراضية.

وبصرف النظر عن معدل انبعاثات غازات الدفيئة في المستقبل، فإن مستوى المحيطات سيستمر في الارتفاع “لقرون بل لآلاف السنين”، خصوصا في ظل تسارع وتيرة ذوبان القمم الجليدية، وفقا للتقرير الذي يقدر أن يرتفع مستوى سطح البحر إلى متر بحلول العام 2100.

وتوقع التقرير الأممي أن يصل الاحترار العالمي إلى 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، قرب عام 2030، أي قبل 10 سنوات من آخر التقديرات الذي وضعت قبل ثلاث سنوات، وفقا للتقرير.

وسيستمر الارتفاع في درجات الحرارة بعد ذلك في تجاوز هذه العتبة -وهي أحد البنود الرئيسية لاتفاق باريس- بحلول عام 2050، حتى لو تمكن العالم من الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الدفيئة.

وحمّل التقرير الأممي البشرية مسؤولية ظاهرة الاحتباس الحراري، موضحا أن النشاطات البشرية تسببت في ارتفاع درجة الحرارة 1,1 درجة تقريبا منذ القرن الـ19.

وقالت فاليري ماسون ديلموت، الرئيسة المشاركة لمجموعة الخبراء: “من الواضح منذ عقود أن نظام مناخ الأرض يتغير ودور التأثير البشري في النظام المناخي لا جدال فيه”.

وتعقيبا على ذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن التقرير يفترض أن يشكل النهاية الوقود الأحفوري الذي “يدمر الكوكب”.

وأضاف، في بيان، أن التقرير “إنذار أحمر للبشرية. أجراس الإنذار تصم الآذان: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الوقود الأحفوري وإزالة الغابات تخنق كوكبنا”.

وكان الطقس المتطرف المرتبط بتغير المناخ قد تسبب في إحداث فوضى في جميع أنحاء العالم في الأسابيع الأخيرة، بعدما أدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات في مناطق شمال أوروبا، واشتعلت حرائق الغابات في جنوب أوروبا.