ألمانيا: التقارير الواردة من أفغانستان “مريرة ومؤلمة للغاية”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 07:09 مساءً - قالت وزارة الدفاع الألمانية، إن التقارير الواردة من قندوز ومن جميع أنحاء أفغانستان “مريرة ومؤلمة للغاية”.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، الإثنين، إن حركة طالبان لا يمكن هزيمتها، إلا بمهمة قتالية أخرى صعبة وطويلة للغاية.

جاء ذلك ردا على مطالبات بإرسال مهمة جديدة للجيش الألماني لأفغانستان، في ظل التقدم الميداني الذي تحرزه حركة طالبان الإرهابية، ومخاوف سقوط البلاد بالكامل في أيديها.

وكتبت الوزيرة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “هل المجتمع والبرلمان مستعدان لإرسال الجيش الألماني إلى حرب والبقاء هناك لجيل آخر على الأقل مع العديد من القوات؟”، مضيفة “إذا لم يكن الأمر كذلك فإن الانسحاب المشترك مع الشركاء يبقى القرار الصائب”.

وأضافت الوزيرة أن التقارير الواردة من قندوز ومن جميع أنحاء أفغانستان “مريرة ومؤلمة للغاية”، معربة عن اعتقادها بأن طالبان كانت ستضرب حتى لو كان الجيش الألماني لا يزال في البلاد.

وطالبت كرامب كارنباور كل شخص يطالب الجيش الألماني بالتدخل مرة أخرى في أفغانستان أن يطرح على نفسه هذه الأسئلة: “بأي هدف، وبأي استراتيجية، ومع أي شركاء؟ وهل سيكون ذلك مع الاستعداد لتعريض حياة العديد من جنودنا للخطر؟”.

وأكدت كرامب-كارنباور أن “أي شخص يريد هزيمة طالبان بشكل دائم يجب أن يقوم بمهمة قتالية شاقة وطويلة للغاية”.

فيما قالت وزارة الدفاع الألمانية “لا توجد حاليًا أية جهود للعودة إلى أفغانستان”.

وقال المتحدث باسم الوزارة أرني كولاتز إنه “لا توجد أغلبية سياسية في ألمانيا تدعم هذا الاتجاه”، مضيفا “لهذا السبب لا أفترض أنه بعد شهر واحد من انسحاب القوات الألمانية، يجب أن نفكر في العودة إلى مهمة قتالية هناك”.

وعقب استيلاء حركة طالبان على مدينة قندوز الأفغانية مؤخرا، دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتجن، مطلع هذا الأسبوع إلى إرسال مهمة جديدة للجيش الألماني لأفغانستان.

وفي مقابلة مع صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونج” الألمانية، ناشد السياسي المنتمي للحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم، المجتمع الدولي بوقف توغل طالبان، مشيرا إلى أن هذا قد يعني أيضا مهمة للجيش الألماني هناك.

وقال السياسي الألماني: “إذا كانت هناك حاجة إلى قدرات عسكرية من الأوروبيين، بما في ذلك الألمان في أفغانستان الآن، فعلينا أن نجعلها متاحة”.

وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، وعقب ما يقرب من 20 عاما، سحب الجيش الألماني آخر جنوده من أفغانستان.

وكان الجيش الألماني يتمركز في قندوز لفترة طويلة وفقد العديد من جنوده هناك خلال معارك مع طالبان وخلال هجمات.