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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، حيث أكدت تسجيل (22) حالات إصابة على النحو التالي:

 

(5) حضرموت

 

(5) مأرب

 

(4) عدن

 

(4) #سقطرى

 

(3) #شبوة

 

(1) #تعز

 

وذكرت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وبا كورونا أنه تم تسجيل (13) حالة شفاء من #عدن.

 

ولفتت اللجنة عبر حسابها على موقع تويتر أنه تم تسجيل (3) حالات وفاة في:

 

(2) حضرموت

 

(1) مأرب

 

وأشارت إلى أنه تم إجراء (2971) فحص اليوم.

 

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7187) منها (1389) وفاة و(4355) تعافي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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