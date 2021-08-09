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شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021
نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، حيث أكدت تسجيل (22) حالات إصابة على النحو التالي:
(5) حضرموت
(5) مأرب
(4) عدن
(4) #سقطرى
(3) #شبوة
(1) #تعز
وذكرت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وبا كورونا أنه تم تسجيل (13) حالة شفاء من #عدن.
ولفتت اللجنة عبر حسابها على موقع تويتر أنه تم تسجيل (3) حالات وفاة في:
(2) حضرموت
(1) مأرب
وأشارت إلى أنه تم إجراء (2971) فحص اليوم.
وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7187) منها (1389) وفاة و(4355) تعافي.