شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار في محطة وقود غربي ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسبب رجل في وقوع انفجار بمحطة وقود في مدينة فيتن غربي ألمانيا بعد أن حاول شفط بنزين زود به سيارته الديزل باستخدام المكنسة الكهربائية الآلية الموجودة في المحطة.

وأسفر الانفجار عن وقوع إصابات طفيفة لإحدى امرأتين كانتا تركبان معه في السيارة وقد لاذ الرجل والمرأتان بالفرار، حسبما أعلنت الشرطة اليوم الاثنين.

وذكرت الشرطة في بيان أن الحادثة وقعت مساء أول أمس السبت عندما زود الرجل سيارته سهوا ببنزين سوبر، ولما اكتشف هذا الخطأ ذهب بسيارته إلى المكنسة الكهربائية الآلية في المحطة ووضع خرطومها في فوهة خزان الوقود في سيارته ثم قام بتشغيل المكنسة لسحب البنزين من خزان السيارة، ووقع الانفجار عند ذلك مباشرة.

وأضافت الشرطة أنه عندما عرض شاهد عيان على الرجل المساعدة، أجابه صاحب السيارة بأنه سينقل المرأة المصابة إلى المستشفى ثم يعود لكن الثلاثة اختفوا بعد ذلك، ولم تسفر أعمال بحث الشرطة في المستشفيات المحيطة عن العثور عليهم، وتبحث الشرطة عن شهود عيان.