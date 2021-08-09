انت الان تتابع خبر دولة أوروبية تسجل ارتفاعاً بإصابات كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أبلغت بريطانيا، اليوم الاثنين، عن 25161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يظهر ارتفاعا بعدد الحالات المسجلة بين 3 أغسطس و9 أغسطس بلغ 5.2٪ مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

