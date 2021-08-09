الحرس الثوري الإيراني: زوال إسرائيل سيحصل قريباً

ولدى استقباله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد نخالة، ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، قال سلامي إن "القوة وحدها هي التي تستطيع أن تلجم الصهاينة المتمردين، وتعزيز فلسطين استراتيجية وطريقة لا ينبغي وقفها".ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، عن سلامي أنه بفضل عملية "سيف القدس" انهارت الصورة التي كان يرسمها "الصهاينة وزعماء الأنظمة السلطوية ووسائل الإعلام الاستكبارية عن الكيان الصهيوني الذي لا يقهر"، وأضاف أنه "انكشف للجميع بأن زوال وانهيار الكيان الصهيوني أمر حتمي".

وقال إن تلك العملية كشفت أيضا بأن "قطاع غزة المحاصر والصغير يستطيع الصمود والتصدي لعدوانهم وجرائمهم"، مشدداً بالقول "فكيف سينتهي بهم الأمر لو انضمت جميع الأراضي الفلسطينية إلى جبهة المقاومة ضدهم".