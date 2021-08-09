نمو الاقتصاد السعودي 1.5% في الربع الثاني بفضل القطاع غير النفطي

09 أغسطس , 2021

أظهرت تقديرات حكومية أولية اليوم الاثنين، أن الاقتصاد السّعودي نما 1.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهو أول توسّع منذ الجائحة بفضل نمو القطاع غير النفطي 10.1 بالمئة.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة في بيان أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل في ضوء العوامل الموسمية نما 1.1 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول