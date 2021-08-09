حفتر: لولا تضحيات قواتنا المسلحة لما بقيت ليبيا موحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بجهود القوات المسلحة في الحفاظ على وحدة البلاد، مشدد على أنه لولا تضحيات قواتنا المسلحة ومواقفها الثابتة لما بقيت ليبيا موحدة.

وقال خليفة حفتر خلال كلمه وجهها للشعب في ذكرى تأسيس الجيش الليبي، مساء الإثنين، إن الجيش الوطني الليبي كان العائق أمام التيارات الإرهابية، وقواتنا المسلحة وجهت ضربات قاسية للإرهاب.



وشدد على أنه لولا تضحيات قواتنا المسلحة ومواقفها الثابتة لما بقيت ليبيا موحدة، ولولا تمسك قواتنا المسلحة بمبدأ تقرير الشعب لمصيره لما كان للانتخابات مكان في خارطة الطريق.