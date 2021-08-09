"جلسة أمن الملاحة البحرية".. اتهامات لإيران ودعوات لصد القرصنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم الإثنين لمناقشة قضية أمن الملاحة البحرية، اتهامات لإيران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان وبحر العرب، ودعوات لمواجهة القرصنة.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد ثقة بلاده أن إيران هاجمت سفينة "ميرسر ستريت" في بحر العرب.

وقال بلينكن خلال جلسة مجلس الأمن: إن حرية الملاحة وتعزيز التجارة البحرية أمران ضروريان لنهوض الدول، وبحر الصين الجنوبي يشهد أعمالا استفزازية تهدد موارد بعض الدول.



وتابع أننا واثقون بأن إيران هاجمت سفينة "ميرسر ستريت" في بحر العرب، نسعى لمحاربة القرصنة الدولية وضمان أمن الملاحة البحرية.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على أنه لا يجب أن يكون الأمن البحري مجالا للتنازع بين الدول، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهده لحماية الملاحة البحرية.

وقال خلال كلمته خلال جلسة مجلس الأمن بشأن أمن الملاحة البحرية: تهديدات الأمن البحري تتطلب التعاون والتصدي لعمليات القرصنة، وملتزمون بتعزيز الأمن البحري مع شركائنا الدوليين.

وتابع أن حماية البحار والمحيطات من أعمال النهب والاستيلاء عمل جماعي يصب في مصلحة الدول كافة، والأمن البحري أصبح يخضع لمنطق الاستيلاء ويعد مسرحا للتنافس الاستراتيجي.

وبدوره قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن إيران انتهكت القانون الدولي للبحار بمهاجمتها سفينة " ميرسر ستريت"، ويجب علينا مكافحة أي تصرفات من شأنها تهديد الأمن الملاحي.

وأضاف، بلادنا ملتزمة بالقانون الدولي للبحار وندعو المجتمع الدولي للتعاون في هذا الشأن.

وكانت عدة دول من بينها بريطانيا تقدمت بشكاوى لمجلس الأمن ضد إيران بعد اتهامها باستهداف ناقلتي نفط في خليجي عمان، وبحر العرب.

