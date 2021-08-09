شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 23 فردًا و21 كيانًا في بيلاروسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

فرضت الولايات المتحدة الإثنين، عقوبات على 23 فردًا و21 كيانًا في بيلاروسيا لردع سياسة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو .



والأسبوع الماضي، حذّر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من أنّ التكتّل يدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة "أقوى" ضدّ بيلاروسيا لوقف تهريب المهاجرين.

وقال بوريل: "ينبغي على نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أن يفهم أنّه يجب أن يحترم التزاماته الدولية، وإذا استمرّ، سيتعيّن على الاتحاد الأوروبي مراجعة عقوباته والنظر في فرض عقوبات اقتصادية أقوى".