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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 23 فردًا و21 كيانًا في بيلاروسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

فرضت الولايات المتحدة الإثنين، عقوبات على 23 فردًا و21 كيانًا في بيلاروسيا لردع سياسة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو .

 

والأسبوع الماضي، حذّر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من أنّ التكتّل يدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة "أقوى" ضدّ بيلاروسيا لوقف تهريب المهاجرين.

 

وقال بوريل: "ينبغي على نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أن يفهم أنّه يجب أن يحترم التزاماته الدولية، وإذا استمرّ، سيتعيّن على الاتحاد الأوروبي مراجعة عقوباته والنظر في فرض عقوبات اقتصادية أقوى".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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