الجيش الروسي يتسلم 3 غواصات نووية بنهاية العام الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشف مصدر في مجال بناء السفن أن الأسطول البحري الروسي سيتسلم 3 غواصات نووية دفعة واحدة مع نهاية العام الجاري.



ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر ذاته أن الحديث يدور عن 3 غواصات استراتيجية، وهي "كنياز أوليغ"، و"نوفوسيبيرسك" متعددة الأغراض، و"بيلغورود".

وفي نهاية يوليو الماضي قال المدير العام لـ"سفماش" (المجمع الصناعي العسكري)، ميخائيل بودنيتشينكو، إن الشركة تخطط لتشغيل ثلاث غواصات بحلول نهاية هذا العام، دون تحديد أي منها.