شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تلتقى وفد منظمة التحرير الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، وبعض أعضاء اللجنة، اليوم الإثنين، وفد منظمة التحرير الفلسطينية الخاص بدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بدولة فلسطين، برئاسة أحمد سعيد التميمى - عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدنى (رئيس للوفد).

وحضر اللقاء من الجانب المصرى، كلا من النائب أيمن أحمد حسين أبو العلا - وكيل اللجنة والنائب محمد سلطان على محمد عضو اللجنة.

وحضر اللقاء من منظمة التحرير الفلسطينية حسام عوض وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدنى وآلاء سمير مليطات مستشارة قانونية ورزق الزعانين مستشار أول بمندوبية فلسطين وطارق فانوس مسؤول ملف التواصل مع وزارة الخارجية المصرية بسفارة فلسطين.