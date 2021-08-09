محافظ الجيزة يهنئ السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1443 هـ.

وقال محافظ الجيزة، في نص البرقية "يطيب لى يا سيادة الرئيس وأمتنا العربية والإسلامية تستقبل العام الهجرى الجديد أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى ونيابة عن مواطنى محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهانى القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان".

كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين.