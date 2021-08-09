"مجاري ومياه جوفية".. الصرف الصحي أزمة تؤرق الأهالي في مصيف بلطيم - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تحولت مشكلة الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم في كفر الشيخ، إلى أزمة حقيقية يعاني منها سكان المدينة الساحلية، وزوار المصيف من أبناء المحافظة، والمحافظات المجاورة.

"الصرف الصحي أزمة حقيقية يواجهها سكان المدينة والزائرين أبناء المحافظات المجاورة"، تلك كانت كلمات أحمد شفيق، أحد أبناء قرية الشيخ مبارك، التابعة لمركز بلطيم، لـ"الخليج 365"، راصدًا سوء حالة المصيف، خلال الفترة الأخيرة بسبب الصرف الصحي.

أكد شفيق أن هناك شكاوى متعددة من جانب أبناء المحافظة، والزائرين من محافظات أخرى من انتشار مياه الصرف الصحي، والمياه الجوفية في أماكن متعددة، بجانب ارتفاع أسعار قيمة إيجار الوحدات السكنية، ووصل سعر إيجار الوحدة إلى ألف جنيه في اليوم الواحد.

وكشفت أمل الجزار، موظفة، أن المياه الجوفية أغرقت الوحدات السكنية بناحية شاطئ الأمل، داخل مصيف بلطيم، من بينها وحدتها السكنية، ما أدى إلى تلف المفروشات، وبعض الأثاثات الموجودة فيها، وبمطالبة مسئولي إدارة المصيف سحب تلك المياه كان الرد بصعوبة دق إبر لشفطها نظرًا لارتفاع تكاليفها التي تصل إلى 700 ألف جنيه.

وأوضح حمادة عاطف، من أبناء مدينة دسوق، أنه توجه وأسرته، والجيران إلى مصيف بلطيم، من خلال تنظيم رحلة اليوم الواحد، وخلال ذلك اليوم دخل في مشادة كلامية مع أمن البوابة الرئيسية بسبب سوء المعاملة وعدم استقبال المصطافين بشكل حضاري يليق بمتنزه سياحي، كما لوحظ سوء خدمات واضحة، وارتفاع أسعار لا ترتقي للخدمات الموجودة الحالية، وانتشار مياه الصرف الصحي.

في السياق أكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مجلس المدينة رصد فعليًا شكاوى المواطنين حول انتشار مياه الصرف الصحي، ووفق ذلك هناك جهود لسحبها، وجرى الانتهاء من سحب المياه من منطقة شاطئ الزهراء، والعمل ما يزال جاريًا في باقي المناطق لسحبها منها.

وقال رئيس مدينة مصيف بلطيم، إن سكان العقارات، والوحدات السكنية، عليهم عامل كبير بسبب انتشار مياه الصرف الصحي، نظرًا لعدم مواجهتهم في سحبها عندما تتراكم، في الطرنشات الخاصة بكل عقار، ووحدة سكنية خاصة بهم.