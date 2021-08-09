أمريكا / بسبب فضيحة تحرّش، مساعدة حاكم نيويورك تستقيل بعد إتهامها بالتستّر

اسماعيل عبد الحي - إستقالت ميليسا ديروزا، سكرتيرة حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو يوم الأحد، بعد تقرير للمدعي العام بالولاية بأن الحاكم تحرش جنسيا بإحدى عشرة إمرأة.

وقالت ديروزا في بيان مساء أمس الأحد "كان العامان الماضيان شاقين بالنسبة لي عاطفيا وذهنيا. وأنا ممتنة جدا لفرصة العمل مع هؤلاء الزملاء الموهوبين بإسم ولايتنا".

وربط التقرير بين ديروزا والتستر على تصرفات كومو والإنتقام من أحد متهميه.

وورد ذكر إسم ديروزا 187 مرة في التقرير المؤلف من 168 صفحة والذي نُشر يوم الثلاثاء.

ووجد التقرير أن كومو تحرش أو قبَّل أو قال تعليقات موحية جنسيا، لإحدى عشرة إمرأة في إنتهاك للقانون، مما دفع المدّعين المحليين لإجراء تحقيق جنائي، وإعادة توجيه الدعوات له بالإستقالة أو المساءلة.

ورفض كومو حتى الآن دعوات واسعة النطاق للإستقالة، بما في ذلك من زملائه الديمقراطيين مثل الرئيس جو بايدن، لكنه قد يواجه قريبا إجراءات عزل وإقالة من منصبه من قبل نواب الولاية.

وحددت اللجنة القضائية في المجلس التشريعي بولاية نيويورك إجتماعا لمناقشة إجراءات العزل يوم الاثنين في الساعة 9:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:30 بتوقيت غرينتش).

في الوقت نفسه، قالت بريتاني كوميسو، مساعدة كومو السابقة إنها ستتحدث لأول مرة علنا في مقابلة تلفزيونية تذاع اليوم الاثنين، بعد تقديمها شكوى جنائية بزعم تحرشه بها في مقر العمل بمدينة ألباني وطالبت بمحاسبته عن أفعاله.

وكوميسو واحدة من 11 إمرأة إتّهمن كومو بالتحرش الجنسي، وفقا لتقرير تحقيقات صدر عن مكتب المدعي العام للولاية الأسبوع الماضي.

روسيا اليوم