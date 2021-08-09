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عاجل.. انطلاق جلسة مجلس الأمن بشأن أمن الملاحة البحرية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

انطلقت، عصر اليوم الإثنين، جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية أمن الملاحة البحرية بعد الاستفزازات الإيرانية الأخيرة التي هددت الأمن والسلم الدوليين.

 

وكانت قد تقدمت عدة دول من بينها بريطانيا بشكاوى لمجلس الأمن ضد إيران بعد اتهامها باستهداف ناقلتي نفط في خليجي عمان وبحر العرب.

 

وتنعقد هذه الجلسة الافتراضية بطلب من الهند التي تترأس مجلس الأمن هذا الشهر، ويديرها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

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