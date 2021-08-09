إيران تصنف أكثر من 40 دولة 'عالية المخاطر'

وقال المتحدث باسم المنظمة، محمد حسن ذي بخش، في بيان، إن "قائمة الدول عالية المخاطر الـ 42 والتي يتوجب على المسافرين القادمين منها برحلات مباشرة أو غير مباشرة، الخضوع لفحص فيروس كورونا عند الوصول إلى إيران، بجانب حملهم شهادة فحص سلبية النتيجة، هي: مصر، وسوريا، وعمان، والكويت، وتونس، والسودان، وأندورا، والارجنتين، وبوتسوانا، وبوليفيا، وشيلي، وكولمبيا، وكوستاريكا، وكوبا، وقبرص، والإكوادور، واستونيا، وفيجي، وجورجيا، والهند، وإندونيسيا، وليسوتو، ومالاوي، وماليزيا، ومنغوليا، والموزمبيغ، وناميبيا، والنيبال، وهولندا، والباراغواي، والبيرو، والبرتغال، وروسيا، وسيشيل، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، وسورينام، وتانزانيا،، وبريطانيا، وزامبيا، وزيمبابوي".



وأشار إلى أن المنع مستمر حصرا وحتى إشعار آخر فیما یخص البلدان المتضررة من سلالات فيروس كورنا المتحورة مثل البرازيل والأوراغواي.

