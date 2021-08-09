بعد رحيل ميسي.. هذا قائد برشلونة الجديد

أعلن نادي برشلونة عن ترتيب قادة الفريق الأول ومن سيرتدي شارة القيادة بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي الكتالوني في قنبلة هزت العالم واقترابه من التوقيع لباريس سان جيرمان.

وذكر برشلونة على موقعه الرسمي أنه كان يتعين إعادة ترتيب قادة الفريق الأول بعد رحيل ميسي، مشيراً إلى أنه تم اختيار القادة الأربعة في الموسم الجديد بالترتيب، بعدما كان ميسي القائد في السنوات الثلاث الأخيرة وتحديداً منذ 2018 بعد رحيل أندريس انييستا للدوري الياباني.



وقال النادي إن سيرجيو بوسكيتس سيكون اللاعب الأول في ترتيب ارتداء شارة القيادة، يليه جيرارد بيكيه كقائد ثان، وسيرجي روبيرتو، واللاعبون الثلاثة من خريجي أكاديمية لاماسيا، ثم جوردي ألبا رابعاً في الترتيب.

