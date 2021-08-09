تركيا: تحييد عدد من عناصر الـ 'بي كا كا' شمالي العراق

وقالت الوزارة في بيان لها، أنه "تم تحييد "قتل" العناصر المذكورين في منطقة عملية مخلب النمر"، مشيرة إلى "مواصلة القوات المسلحة التركية توجيه ضرباتها لعناصر تنظيم "بي كا كا ".

بحسب وكالة "الأناضول"، فإن "هذا التنظيم يتخذ من جبال قنديل بشمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويتخذها نقطة انطلاق لشن هجمات على الداخل التركي".

