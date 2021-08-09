عاجل.. الآن يمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الفجر المصرية

يقدم موقع بوابة "الفجر" المصرية، خدمة جديدة لأبنائنا وبناتنا الطلاب للحصول على نتيجه الثانويه العامة 2021 بمصر بسهولة دون مشقة باسمك ورقم جلوسك فقط، وذلك لمساعدة الطلاب على معرفة نتائجهم حال ظهور مباشرةً، متمنيين لهم دوام النجاح والتفوق.

يمكنكم الآن الدخول أولا على موقع "الفجر" الإلكتروني للحصول على نتيجه الثانويه العامه 2021 بسهولة دون مشقة باسمك ورقم جلوسك فقط عبر الرابط التالي https://natiga.elfagr.org/# .

وقام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، ميعاد اعلان نتيجه الثانويه العامة 2021 الرسمي، كما نفى بعض الأخبار المتادولة بشأن النتيجة، وذلك عبر صفحته الشخصية على "الفيسبوك"، حيث أكد أن الموعد الرسمي يوم 15 أغسطس 2021 وبحد أقصى يوم 16 أو 17 من الشهر نفسه.

وأضاف شوقي: "نعمل على تصحيح امتحانات الثانوية العامه 2021 ليل نهار، وكل ما ينشر عن نتيجه الثانويه العامه 2021 هو اجتهادات بحثًا عن القراء والمشاهدات فقط".

نتيجه الثانويه العامه 2021؟

- ادخل اولا على موقع "الفجر" الالكتروني من خلال الرابط التالي https://natiga.elfagr.org/# .

- قم بتسجيل اسمك في الخانة المطلوبة.

- قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك.

- قم بإدخال البريد الالكتروني لديك.

- كتابة رقم تليفونك.

- قم بالضغط على كلمة "سجل الان"، وستظهر لك النتيجة على الفور.