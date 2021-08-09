«عودة السياحة الروسية» .. إستقبال أسطوري ينتظر ركاب الطائرة الأولى التي تصل «شرم الشيخ»

الشارقة - اميمة ياسر - تستقبل مدينة شرم الشيخ، ظهر اليوم الاثنين 9 أغسطس ، الطائرة الأولى بعد استئناف حركة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية، بالتزامن مع وصول الطائرة الأولى لمدينة الغردقة.

ويشارك حفل الاستقبال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، والسفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، ومجموعة من مدراء الشركات السياحية والمسؤولين بالمحافظة.

5 شركات مصرية تشارك في استقبال الطائرة الأولى الروسية التي تصل ظهر اليوم الاثنين لشرم الشيخ.

ويستضيف أحد فنادق شرم الشيخ ركاب الطائرة الأولى بتخصيص "مطعم مفتوح" لكل الركاب، كما يشارك مدراء الشركات الخمس الاحتفالية.

وتشارك فرق الفلكلور الشعبية استقبال السائحين الروس والوفد الروسي المرافق.

وأعلنت الوكالة الروسية أن "قرار اللجنة المشتركة بين الإدارات بشأن منح تصاريح الرحلات الجوية إلى المدن السياحية في مصر يستند على الحقوق التجارية القائمة. وأنه سيتم منح تصريح الطيران بعد القرار المناسب من مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا."

وفي وقت سابق صرح السفير الروسي في القاهرة، غيورغي باريسينكو، بأن بلاده تأكدت من أن السلطات المصرية قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات والمنتجعات المصرية بشكل كبير متمنيا إقامة آمنة ومريحة للروس.

كما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الماضي مرسوما يقضي برفع الحظر المفروض منذ العام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى أي مطارات في مصر باستثناء مطار القاهرة.

وعلى الجانب المصري، استقبلت المنتجعات المصرية الخبر بحفاوة كبيرة، حيث أكد العديد من أصحاب الفنادق والمنتجعات والعاملين، أن الخطوة طال انتظارها، وأن انعكاساتها إيجابية على استئناف العديد من الدول السياحة إلى مصر، حيث أن الخطوة ستدفع المزيد من الدول لاستئناف الرحلات المباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة.