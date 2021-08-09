بسبب الهجمات في أقاليم هلمند وقندهار وهرات..1000 قتيل ومصاب في أفغانستان

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

قال منسق شؤون الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث اليوم الإثنين، إن أكثر من ألف شخص قتلوا أو أصيبوا بسبب الهجمات في أقاليم هلمند وقندهار وهرات بأفغانستان خلال شهر يوليو(تموز) الماضي فقط.



وأعرب في بيان عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع في أفغانستان، في الوقت الذي تستولى فيه حركة طالبان على المزيد من الأراضي، بما في ذلك مدن هامة من القوات الحكومية، وفي ظل انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها.

يشار إلى أنه مع بدء الانسحاب الرسمي للقوات الدولية من أفغانستان في الأول من مايو(أيار) الماضي، شنت حركة طالبان عدة هجمات، وسيطرت منذ ذلك الحين على أكثر من 160 من 400 منطقة وعاصمة إقليمية.

وأعرب غريفيث عن دعمه لدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، كما طالب بتوفير الأمن وحرية الحركة لمنظمات الإغاثة.