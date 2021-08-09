روسيا تتجاوز حاجز الـ 165 ألف وفاة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في روسيا اليوم حاجز الـ 165 ألف حالة وفاة بعد تسجيل 769 حالة جديدة خلال يوم واحد مقابل /787 وفاة / يوم أمس لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 165 ألفا و650 حالة وفاة.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا وبحسب وكالة "انتر فاكس" للأنباء عن انخفاض في عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بتسجيلها 22160 إصابة مقارنة بـ 22866 في اليوم السابق ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات 6 ملايين و469 ألفا و910 إصابات، وتماثل 14474 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع المتعافين 5 ملايين و769 ألفا و981 شخصا.