شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسجل 12 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في اليابان اليوم الاثنين تسجيل 12 ألفا و 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم 2884 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض بواقع 1182حالة عما تم تسجيله أمس الأحد ، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم. وشكل أعلى الأرقام الأشخاص في العشرينات من عمرهم (982 حالة) وفي الثلاثينات (566) وفي الأربعينيات (436) وفي الخمسينات(318) بينما كانت هناك 404 حالات تحت 19 عاما.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 157 شخصا، بارتفاع ست حالات عما تم تسجيله أمس الأحد ، بحسب مسؤولي قطاع الصحة. ويبلغ الرقم على مستوى البلاد 1190 ، بارتفاع بواقع 52حالة عما كان عليه أمس الأحد. وسجلت السلطات 12 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.