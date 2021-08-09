شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 50 مهاجرًا غير شرعي في السواحل المغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت باخرة تابعة لمندوبية الصيد البحري بعرض ساحل مدينة العيون المغربية الليلة الماضية، 50 مهاجراً غير شرعي، من بينهم 5 نساء وطفلين، كانوا يعتزمون الوصول إلى شواطئ جزر الكناري عبر قارب مطاطي، قبل أن يصادفوا صعوبات في الوصول.

وأوضح بيان للسلطات المحلية للمدينة اليوم، أن مصالحها تمكّنت أيضاً من إفشال محاولتين أخروين للهجرة غير الشرعية، حيث تم في الأولى توقيف 11 مواطناً مغربياً، وفي العملية الثانية تم توقيف 33 شخصاً آخرين أثناء محاولتهم الإبحار نحو جزر الكناري.