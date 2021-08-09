شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تمنح 5 دول جرعات تطعيم كورونا بينهم السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمنح ألمانيا جرعات تطعيم ضد كورونا من تطوير شركة "آسترازينيكا" لخمس دول أخرى ذات احتياجات ماسة للتطعيم.

وأعلنت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين أنه من المقرر منح أفغانستان كدفعة أولى 213 ألف و600 جرعة من اللقاح، كما ستحصل إثيوبيا على 271 ألفا و200 جرعة، والسودان على 357 ألفا و600 جرعة، وطقشند على 100 ألف و800 جرعة، وأوزبكستان على 355 ألفا و200 جرعة.

ومن المقرر توزيع اللقاحات عبر مبادرة الإغاثة الدولية "كوفاكس". وذكرت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، أن هذه الدول - بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية - بحاجة ماسة للقاحات ويمكنها استخدام هذه الجرعات مباشرة في حملات التطعيم الخاصة بها، وبالتالي فإن ألمانيا تقدم مساهمة مهمة في المكافحة العالمية ضد الأوبئة، موضحة أن هذا قد يمنع أيضا ظهور متغيرات جديدة من الفيروس، "التي من المحتمل أن تهددنا أيضا".