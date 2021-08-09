شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات : 1321 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم الاثنين تسجيل ثلاث حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1978 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1321 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 694 ألفا و 285 حالة.

ولفت البيان إلى أن 1400 مصاب تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا، إلى 671 ألفا و353 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 233 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.