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الإمارات : 1321 إصابة جديدة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم الاثنين تسجيل ثلاث حالات وفاة بفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1978 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1321 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 694 ألفا و 285 حالة.

ولفت البيان إلى أن 1400 مصاب تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا، إلى 671 ألفا و353 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 233 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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