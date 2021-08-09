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أسود الرافدين يباشرون تدريباتهم في مدينة ماريبا الإسبانية (صور)

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-09 | 14:00

أسود الرافدين يباشرون تدريباتهم في مدينة ماريبا الإسبانية (صور)

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باشرَ منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته في معسكر ماريبا الإسبانية، وذلك تحضيراً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وأنهى لاعبو منتخبنا الوطني الوحدة التدريبية الصباحية، اليوم الاثنين، بقيادة المدرب الهولندي (ديك ادفوكات) وملاكه التدريبي المساعد، والتي شملت تمارين استشفاء، وذلك بعد رحلة السفر الطويلة للمنتخب أمس الاحد والذي وصل لمدينة ملقا بساعة متأخرة من الليل.

وسيخوضُ منتخبنا الوطني وحدته التدريبية المسائية اليوم الاثنين، لرفع جاهزية اللاعبين قبل الدخول في التصفيات الحاسمة التي ستبدأ بداية الشهر المقبل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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